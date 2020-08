Städte achten auf Uferplätze

Rhein-Neckar.Nach Müll- und Park-Chaos an Badeseen und Rheinufern im Land wollen einige Städte und Kommunen am bevorstehenden Wochenende verstärkt auf Müllsünder und Feiernde achten. Wie berichtet, plant die Stadt Ludwigshafen auf der Parkinsel die Müllkörbe entlang der Hannelore-Kohl-Promenade künftig täglich zu leeren, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Darüber hinaus sollen dort zehn 240 Liter große Veranstaltungstonnen platziert werden. Zusätzliche Kontrollen sollen in den kommenden vier Wochen dazu beitragen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und illegale Müllablagerungen zu vermeiden.

An den Seen im Binsfeld bei Speyer würden Badegäste auf Äckern und am Straßenrand wild parken, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. Deshalb sind auch hier ab dem Wochenende verstärkt Kontrollen geplant. Auf die Einhaltung der Abstandsregeln werde ebenfalls regelmäßig verwiesen. Am Silbersee in Bobenheim-Roxheim war der Zugang in dieser Woche mehrmals am Nachmittag untersagt worden, weil sich zu viele Menschen auf dem Gelände aufhielten. lrs/sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020