Städte rüsten sich gegen Starkregen

Rhein-Neckar.Im Kampf gegen Starkregen- und Hochwasserschäden nehmen die Kommunen nach Ansicht des baden-württembergischen Umweltministeriums eine Schlüsselrolle ein. Das sagte Ministerialrat Jürgen Reich beim 16. Hochwasserschutzforum der Metropolregion Rhein-Neckar in Ludwigshafen. Dennoch könne die Minderung von Starkregenrisiken „nur als Gemeinschaftsaufgabe“ mit Bund und Ländern funktionieren, so Reich. Extreme Wetterereignisse –wie etwa heftige Unwetter, aber auch die Trockenheit in diesem Jahr – würden in Folge des Klimawandels in Zukunft häufiger auftreten, betonte Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Landau doppelt überflutet

Für zahlreiche Städte und Gemeinden in der Region werden deshalb Vorsorgekonzepte gegen Hochwasser erarbeitet. So etwa für die Stadt Landau, die in diesem Sommer gleich zweimal von extremen, statistisch nur alle hundert Jahre auftretenden Starkregenfällen betroffen war. Überflutungen der Innenstadt und weiterer Stadtteile waren die Folge, wie Bernhard Eck, Vorstandsvorsitzender des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau, schilderte. „Viele Schäden wären mit besserer Eigenvorsorge, wie dem Einbau von Rückstauklappen, vermeidbar gewesen“, betonte er. Daher seien kommunale Konzepte zur Schadensbegrenzung für die Zukunft unerlässlich. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018