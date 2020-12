Städte wollen kooperieren

Soll als Verkehrsmittel stärker in den Fokus rücken: das Fahrrad. © VRRN

Rhein-Neckar.Pendlerverkehre sollen immer öfter auch das Fahrrad miteinschließen. Deshalb haben die Städte Mannheim, Viernheim und Weinheim gemeinsam mit dem Kreis Bergstraße nun eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung einer bequemen Radschnellverbindung unterzeichnet. Begleitet werden sie bei dem Vorhaben vom Verband Region Rhein-Neckar (VRRN).

Die Trasse soll demnach ab Weinheim parallel zur OEG verlaufen und über das Konversionsgebiet Spinelli in das Mannheimer Bundesgartenschau-Gelände münden. Die Vereinbarung ist zentrale Voraussetzung, um in Hessen und Baden-Württemberg die jeweiligen Fördergelder für Planung und Bau beantragen zu können. Mit der schriftlichen Vereinbarung soll eine „Entwicklung aus einem Guss“ gewährleistet werden. Die 18 Kilometer lange Strecke deckt etwa ein Drittel eines Entwicklungskorridors ab, der die Rhein-Main-Region und die Metropolregion Rhein-Neckar miteinander verbindet. Ein entsprechender Vorschlag war vom Kreis Bergstraße bereits vor drei Jahren eingebracht worden. Im Fall der Bewilligungen durch das Regierungspräsidium Karlsruhe und Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement könnte die Planung in 2021 ausgeschrieben werden. sal

