Städtisches Paket falsch zugestellt

Ludwigshafen.Da hatte die Stadt Mannheim noch einmal Glück gehabt. Ein 69-jähriger Mann aus Ludwigshafen-Gartenstadt wunderte sich über eine ungewöhnliche Paketsendung. Diese enthielt zahlreiche behördliche Unterlagen, darunter auch Urkunden – Post von der Stadt Mannheim, die ursprünglich für die Nachbarkommune gedacht war.

Denn eigentlich hätte die Sendung von der Stadt Mannheim an die Stadt Heidelberg geschickt werden sollen. Aber sie kam bei dem 69-Jährigen in der Ludwigshafener Gartenstadt an. Da sich der Empfänger nicht anders zu helfen wusste, brachte der Mann die Unterlagen zur Polizei. Diese veranlasste, dass die Unterlagen wieder dem Absender übergeben wurden, heißt es in einer Mitteilung.

Keine Anzeige erfolgt

„Es waren keine strafrechtlich relevanten Inhalte in dem Paket“, versicherte ein Sprecher der Polizei. Damit meinte er vor allem, dass keine datenschutzrechtlichen Verstöße festgestellt wurden. „Es waren keine sensiblen Daten in dem Paket“, betonte der Polizeisprecher auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Mannheimer Stadtverwaltung kann daher jetzt das Paket erneut auf die etwa zwanzig Kilometer weite Reise nach Heidelberg schicken. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018