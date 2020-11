Starker Rückgang der baden-württembergischen Streuobstbestände

Stuttgart.Seit Jahrzehnten nehmen die Streuobstbestände in Baden-Württemberg immer weiter ab. In einer Studie der Universität Hohenheim seien zuletzt 7,1 Millionen Hochstämme gezählt worden. 1965 seien es noch 18 Millionen Bäume gewesen, 2009 noch gut 9,3 Millionen.

Wenn sich der Verlust an Streuobstwiesen so fortsetze wie bisher, dann sei im Jahr 2050 mit kaum noch nennenswerten Streuobstbeständen in Baden-Württemberg zu rechnen, sagte Klaus Schmieder vom Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Universität Hohenheim. Im Mittel zeige sich ein linearer Rückgang von 100 000 Bäumen pro Jahr in Baden-Württemberg.

