Start im Fach Deutsch

Anzeige

Rhein-Neckar.Mit dem Fach Mathematik starten an den beruflichen Gymnasien im Regierungsbezirk Karlsruhe am Freitag die schriftlichen Abiturprüfungen. An den allgemeinbildenden Gymnasien geht es am kommenden Mittwoch mit Deutsch los. Schwerpunktthemen sind „Dantons Tod“ von Georg Büchner, „Homo faber“ von Max Frisch, „Agnes“ von Peter Stamm und als Lyrik-Thema: „Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik von Sturm und Drang bis zur Gegenwart“. In Mannheim treten insgesamt 1469 Schüler zum Abi an, in Heidelberg 1168 Schüler. Im Rhein-Neckar-Kreis werden 2262 Abiturienten über den Aufgaben schwitzen. An den allgemeinbildenden Schulen endet das schriftliche Abi am 2. Mai mit Mathe, an den beruflichen Gymnasien am 25. April mit Spanisch und Französisch. bjz