Startschuss zum längsten Weinfest

Neustadt.Das „Kelterhausfest“ der Winzergenossenschaft Weinbiet im Neustadter Ortsteil Mußbach wird sich in diesem Jahr zeitlich selber weit übertreffen. Weil die Weinlese 2018 in der Pfalz witterungsbedingt erheblich früher als in den zurückliegenden Jahren beginnen wird, fällt auch für das „Kelterhausfest“ als zeitlich am längsten dauerndes Weinfest Deutschlands der Startschuss schon Wochen vor dem traditionellen Auftakt. Morgen wird es losgehen.

„Wir werden schon am 18. August um zehn Uhr mit dem Ausschank des neuen Weins beginnen“, kündigte Geschäftsführer Bastian Klohr an. Früher als geplant wurden bereits zum Wochenbeginn Trauben von Sorten wie Müller-Thurgau, Regent und Solaris geerntet. Die ersten Trauben werden für Weinmost oder Federweißen gelesen. Die Hauptlese für Wein soll dann am 27. August beginnen.

Das „Kelterhausfest“ in Mußbach im weitläufigen Hof und in den Betriebsräumen der Genossenschaft hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem der attraktivsten und best besuchten Weinfeste der Pfalz entwickelt. Das Kelterhaus an der Eselshaut ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Außer sonntags besteht auch täglich die Möglichkeit, an Kellerführungen teilzunehmen und den Winzern bei der Arbeit zuzuschauen.

In normalen Jahren beginnt das Fest am letzten August-Wochenende, wenn der „Erlebnistag Deutsche Weinstraße“ Tausende von Menschen auf die unmittelbar am Festgelände vorbeiführende Touristikroute bringt. Beendet wird das Fest nach etwa neun Wochen am ersten Montag im November. rs/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018