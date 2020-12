Stau auf A6 - Bauschutt auf Fahrbahn verloren

Hockenheim.Für einen Stau auf der A6 in Höhe Ketsch hat am Donnerstagmorgen verlorene Ladung gesorgt. Laut unserem Mitarbeiter vor Ort hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug Bauschutt auf der Autobahn in Richtung Mannheim verloren. Dadurch musste der rechte Fahrstreifen zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen kurzzeitig gesperrt werden. Die Fahrbahn ist zwischenzeitlich wieder freigegeben worden.







© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020