Stau nach schwerem Unfall am Kreutz Walldorf

Reilingen.Bei einem schweren Unfall auf der A6 sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah dieser am späten Mittwochvormittag zwischen der Raststelle Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz in Richtung Heilbronn. Nach den ersten Erkenntnissen der Beamten waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Der rechte und der mittlere Fahrstreifen waren blockiert. Der Verkehr wurde am Mittag über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Heilbronn staute sich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020