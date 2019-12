Lorsch.Bei einem Unfall mit vier Autos sind am Samstag gegen 13 Uhr auf der A 67 bei der Rastanlage Lorsch-Ost zwei Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren schwer verletzt worden. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Klinik nach Ludwigshafen geflogen, die 25-Jährige starb am Sonntag, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 70-jähriger Fahrer habe in Richtung Frankfurt ein Stauende übersehen und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Fahrzeug. Dieses wurde gegen eine Betonwand gedrückt und von einem weiteren Wagen eingeklemmt. Die beiden Insassen im dritten Auto im Alter von 29 und 37 Jahren wurden leicht verletzt. Beim Unfallverursacher lagen laut Polizei eine leichte Alkoholisierung und der Verdacht auf Medikamentenbeeinflussung vor. Der Schaden wird auf 80 000 Euro geschätzt. Die Autobahn war bis gegen 15 Uhr voll gesperrt.

Zündschlüssel herausgerissen

Wegen des Staus lagen bei einem unbekannten Beifahrer eines beigefarbenen BMW Smart die Nerven blank. Er stieg aus, ging zu einem 59-jährigen Autofahrer, an dem ihnetwas störte, und drohte ihm, ins Gesicht zu schlagen. Danach riss er laut Polizei den Fahrzeugschlüssel heraus und zerstörte das Zündschloss. Der Wagen des 59-Jährigen konnte nicht mehr gestartet werden – und verursachte den nächsten Stau. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 06151/87 560 zu melden. ott

