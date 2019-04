Staus auf A 61-Rheinbrücke erwartet

Der Pendlerparkplatz war im Januar nur provisorisch befestigt worden. © Venus

Speyer.Die für diese Woche geplanten Ausbesserungsarbeiten auf der A 61-Rheinbrücke bei Speyer sind verschoben worden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mitteilte, hatte die beauftragte Firma kurzfristig abgesagt. Die Sanierung des Fahrbahnübergangs in Fahrtrichtung Heilbronn werde nun am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. April, von 9 bis 16 Uhr, durchgeführt. Während die Schadstellen beseitigt werden, stehe dem Verkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. „Mit Behinderungen muss man rechnen, da ja auch die B 39-Rheinbrücke bei Speyer derzeit generalsaniert wird“, sagt ein RP-Sprecher.

Pendlerparkplatz wird gesperrt

Der wegen der Vollsperrung der Salierbrücke eingerichtete Pendlerparkplatz auf badischer Seite muss laut RP in den Osterferien ebenfalls voll gesperrt werden. So war der Stellplatz in Brückennähe zunächst provisorisch mit Schotter befestigt worden. „Jetzt hat sich gezeigt, dass die Dimensionierung dem Bedarf entspricht, so dass wir die Fläche in einem weiteren Schritt asphaltieren“, erklärt der Sprecher. Für das Aufbringen der zehn Zentimeter dicken Schicht müsse der Parkplatz vom 15. bis 18. und vom 23. bis 26. April komplett gesperrt werden. „Ein abschnittsweises Auftragen, um Teile in Betrieb zu lassen, ist technisch nicht möglich“, hieß es. sin

