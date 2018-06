Staus nach Lkw-Brand

Anzeige

Dossenheim.Ein polnischer Sattelzug ist gestern auf der A 5 zwischen Dossenheim und dem Kreuz Heidelberg in Flammen aufgegangen. Laut Polizei war ein Reifen der hinteren Achse in Brand geraten, was der Fahrer nicht gleich bemerkt hatte. Autofahrer meldeten der Polizei einen brennenden Auflieger, der Ladung verlieren würde. Tatsächlich hatten sich Reifenteile gelöst, so dass der mit 21 Tonnen Trockenobst beladene Lkw schließlich liegenblieb.

Der Auflieger brannte völlig aus, die Zugmaschine blieb heil. Der Verkehr staute sich mehr als drei Stunden. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es zu Behinderungen. sin

