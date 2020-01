Steht die neue Hochstraße schon in fünf Jahren?

Rhein-Neckar.Das neue Planungsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung hat einen etwas sperrigen Namen. Doch hinter dem Begriff verbirgt sich etwas, worauf die Metropolregion Rhein-Neckar ihre ganze Hoffnung setzt: Es soll bestimmte Straßenbauprojekte beschleunigen.

Am 29. Januar berät der Verkehrsausschuss in Berlin darüber, am 31. Januar soll der Bundestag in dritter Lesung den Haken dran machen. Und am 14. Februar entscheidet das Plenum des Bundesrats. Die Länderkammer hat das letzte Wort.

Das Gesetz soll dafür sorgen, dass sich der Ersatzbau der Hochstraße Süd erheblich schneller umsetzen lässt. Experten halten fünf bis sechs Jahre für realistisch – also fast die Hälfte dessen, was für ein herkömmliches Verfahren üblich ist.

Mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz will der Bund Projekte schneller fertig bekommen, die als Ersatz für marode bestehende Straßen und Schienenwege gebaut werden sollen. Vor allem bei Brücken ist die Not in ganz Deutschland groß. Der Speyerer Professor Jan Ziekow, Direktor des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung in Speyer, hat den Bundestagsabgeordneten als Experte beratend zur Seite gestanden. „In fünf Jahren sollte man das hinbekommen“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Voraussetzung sei jedoch, dass man sich bei Planung und Bau der neuen Hochstraße sehr eng an das halten müsse, was vorhanden ist und ersetzt werden soll. Wenn die Straße beispielsweise etwa zwei Meter höher oder niedriger gebaut werde, wirke sich das in der Schallausbreitung auf die benachbarten Häuser aus und wäre nicht mehr vom neuen Gesetz gedeckt, warnt er mit Nachdruck.

Klagen weiterhin möglich

Die neue Regelung verkürzt vor allem die zeitraubenden Beteiligungsverfahren, die ein herkömmliches Planfeststellungsverfahren zwingend erfordert. „Alleine mit Anhörungen, Einwendungen, Auswertung, Dokumentation und Abwägung der Einwendungen kann man sechs, sieben Jahre verbringen“, weiß Ziekow.

Er sagt allerdings auch: „Die Klagemöglichkeiten gibt es weiterhin. Da darf man sich nicht in die Tasche lügen.“ Umso wichtiger seien die gründliche Vorbereitung und eine vernünftige Planungs- und Beteiligungskultur, die die Bürger frühzeitig in den Planungsprozess einbinde. Das Planungsbeschleunigungsgesetz ersetze auch nicht die Bindung an das Umweltrecht, warnt Ziekow. Wenn also seltene Tierarten im Bereich der Baustelle auftauchen, dürfe man das ganz und gar nicht außer Acht lassen.

Da das neue Gesetz explizit für Bundesfernstraßen gelte, falle die Hochstraße Süd auch in den Geltungsbereich, da sie Teil der Bundesstraße 37 ist.

Könnte die einzigartige Pilzkonstruktion eine Hürde sein, weil ja ein gleichwertiger Ersatz geschaffen werden muss? Davon geht Ziekow nicht aus: „Die Trägerkonstruktion dürfte ziemlich egal sein“, sagt er. Allerdings müsste das Hochstraßenfundament wohl aus ähnlichen Streben bestehen und dürfe beispielsweise keine durchgehende Wand sein, denn das würde wiederum eine andere Schallsituation ergeben und einen neuen Bestand darstellen.

Dass das neue Gesetz beschlossen wird, ist für Ziekow nach seinem Vortrag im Verkehrsausschuss sicher: „Ich gehe zu 99,9 Prozent davon aus, dass das durchgeht.“Inhaltlich gebe es keine Differenzen, nur in den Begrifflichkeiten gebe es wohl noch kleinere Fragen.

Auch die Bundestagsabgeordneten für Ludwigshafen und Mannheim knüpfen ihre große Hoffnung an das Gesetz. Torbjörn Kartes (CDU) sieht es als einen „Glücksfall für Ludwigshafen“ und hofft, dass auch der Bundesrat dem Entwurf zustimmt. „Die Hochstraßenproblematik ist in Berlin angekommen“, weiß Doris Barnett (SPD). Selbst Umweltminister Andreas Scheuer (CSU) habe ihr versichert: „Wir haben’s im Blick.“ Sie habe große Hoffnung, dass das Gesetz durchgeht – auch mit den Stimmen der Grünen, da ja keine Kapazitätserweiterung von Straßen damit verbunden sei.

Man wolle die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger nicht einschränken, sondern verkürzen, betont Nikolas Löbel (CDU). Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete sieht noch eine Blockadehaltung bei den Ländern bei der Frage, Strecken wie die Hochstraße in den Geltungsbereich des Gesetzes aufzunehmen. Diese Blockadehaltung müssten die Länder dringend aufgeben, so Löbel, „sonst haben nicht nur Ludwigshafen und die Region ein Problem, sondern ganz Deutschland.“

