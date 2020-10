Steiff-Teddybären bei Einbruch entwendet

Meckenheim.Unbekannte sind in ein Einfamilenhaus in Meckenheim eingebrochen. Unbekannte gelangten nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 7. Oktober, bis Samstag, 10.Oktober, über ein aufgebrochenes Fenster in das Haus in der Straße „Auf der Höhe“. Dort durchwühlten sie alle Räumlichkeiten. Es wurden zwei Steiff-Teddybären im Gesamtwert von rund 200 Euro erbeutet. Zeugen werden gebeten, sich unter 06324/9330 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.10.2020