Worms.Das Hochwasser am Rhein steigt weiter an – wenn auch zum Teil nur noch geringfügig. Wie das Hochwassermeldezentrum in Mainz mitteilte, sind am Oberrhein die Höchststände bis Worms erreicht, die Stände könnten jedoch in den kommenden Tagen erneut ansteigen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Dienstag weiteren Regen im Laufe der Woche voraus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.02.2021