Steinschlange verbindet Schifferstadter Kinder

Schifferstadt.„Alles wird gut“ haben Till und Lisa auf ihren Regenbogenstein geschrieben. Daneben liegt ein großes grünes Exemplar mit der Aufschrift „Kack Corona“. Und so zieht sich eine Schlange mit fantasievoll bemalten Steinen am Quodgraben im Schifferstadter Neubaugebiet „Großer Garten“ entlang. Ausgedacht hat sich die kreative Aktion die neun Jahre alte Samira Catoir.

Die Drittklässlerin aus der Grundschule Nord wollte eigentlich einen riesigen Regenbogen quer über die Straße vor ihrem Haus malen. „Aber dann dachte ich, dass es schade wäre, wenn der Regen ihn wieder wegwäscht“, erzählt sie. Und so sei sie auf die Idee mit der Steinschlange gekommen. „Irgendwie muss man sich die Langeweile ja vertreiben und ich male einfach gerne.“

„Wir haben die restliche Ostereierfarbe genommen und Samira hat einen Neon-Schmetterling gemalt“, berichtet Mama Susanne Catoir. Da der Quodgraben von zwei Brücken überquert wird, um die Thomas-Nast- und die Paul-Egell-Straße mit der Otto-Ditscher-Straße zu verbinden, hatte Samira den Einfall, eine Schlange von der einen zur anderen Querung hinzubekommen.

Deshalb hat die Schülerin ein buntes Plakat an ihren Zaun gehängt, das Kinder dazu auffordert, bunte Anti-Corona-Kreationen zu gestalten und in die Reihe am Gartenzaun zu legen: „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, gute Wünsche sind toll, aber man darf auch seinen Frust oder seine Traurigkeit rauslassen“, findet Susanne Catoir, die als Erzieherin in einem Kindergarten arbeitet und in der Notbetreuung gefordert wird.

„Für uns bedeutet es Verbundenheit mit den Freunden und allen anderen Kindern, denen es in dieser Zeit genauso geht“, sagen Erik Noll und seine Mama Yvonne. „Ich vermisse die Schule und meine Klassenkameraden sehr, deshalb ist es schön, wenn Kinder am Gartenzaun stehen bleiben, sich die Steine der anderen angucken und wir wenigsten so ein bisschen reden können“, erzählt Samira. Dass die Schlange schon mehr als die Hälfte des Weges bis zur zweiten Brücke zurückgelegt hat, macht sie schon ein wenig stolz.

Und so reiht sich der „Viel-Glück-Felsen“ neben einem knallblauen Haifischkopf und dem roten Sams-Stein mit den blauen Wunschpunkten ein. Daneben warten Pauls Totenkopf, glitzernde Peace-Zeichen, der gelbe Grinse-Kiesel, eine pummelige Biene Maja und die gestreifte Raupe. Und zwischendrin verstecken sich Steine mit der Aufschrift: „Vielen Dank für die tolle Idee.“ Samira freut sich über jedes der kleinen Kunstwerke. Und noch mehr darauf, die Maler bald wieder persönlich zu treffen.

