Stella Stegmann siegt im „Playboy“

Oberzent.Für Stella Stegmann ist es der Höhepunkt ihrer bisherigen Model-Karriere: Die 22-jährige Frau aus dem Odenwald ist „Playmate des Jahres 2020“ in der aktuellen Ausgabe des Lifestyle-Magazins „Playboy“. Ab dem heutigen Donnerstag ist das Heft am Kiosk zu haben. Wie damals berichtet, war die junge Frau aus dem Oberzenter Stadtteil Olfen im Herbst 2019 schon als Oktoberfest-Playmate zu sehen. Die Leser des Magazins durften am Jahresende für eines der Playmates aus den vergangenen zwölf Monaten abstimmen. Für die 22-Jährige ging es kurz vor der Corona-Krise zum Foto-Shooting nach Mexiko. Der Erfolg sei das i-Tüpfelchen auf ihrer noch jungen Karriere, sagte Stegmann, die in München gerade ihr Duales Bachelor-Studium in Business-Adminstration beendet hat. tom

