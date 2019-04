Stellwerk Speyer nicht besetzt – Bahn stellt Zugverkehr zwischen Schifferstadt und Germersheim ein

Rhein-Neckar.Die Deutsche Bahn (DB) hat am Sonntag seit 16 Uhr den Zugverkehr zwischen Schifferstadt und Germersheim voraussichtlich bis 4 Uhr in der Nacht auf Montag eingestellt. Betroffen sind die S-Bahn-Linien S3 und S4/S33. Das teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit. Als Ursache nannte die DB zunächst „betriebsbedingte Gründe“. Später konkretisierte ein Sprecher des Zweckverbandes SPNV Rheinland-Pfalz Süd, dass die DB Netz AG das Stellwerk in Speyer nicht besetzen könne.

Die Bahnen enden vorzeitig in Germersheim, aus Richtung Ludwigshafen in Schifferstadt. Laut DB soll es einen Busersatzverkehr geben. Die Züge der S4 sowie die SÜWEX-Züge (RE 4) werden über den Mannheimer Hauptbahnhof umgeleitet und halten deshalb nicht in Schifferstadt, Speyer, Germersheim und Philippsburg.