Sticker gegen „Super-Trumpel“ in der Pfalz

Kallstadt.„Trump in die Palz? Nää, donkschää!!!“ steht auf einem blauen Aufkleber, mit dem der Neustadter Verleger Steffen Boiselle einen möglichen Besuch des US-Präsidenten Donald Trump im pfälzischen Kallstadt wieder ins Gedächtnis rufen möchte: „Ich habe mir gedacht, wenn jetzt die zweite Halbzeit droht und die Chancen steigen, dass der Karottenkopf der Heimat seiner Vorfahren einen Besuch abstattet, sollte man wenigstens vorher mal darüber geredet haben. Sonst denkt Trump noch, dass er in Kallstadt willkommen ist“, betont Boiselle gegenüber dieser Redaktion. Als vor zwei Jahren sein Comic „Super Trumpel“ im Agiro Verlag erschienen sei, „konnten die Kallstadter den Namen Trump nicht mehr hören. Und daran hat sich nichts geändert.“

Wenig mitzureden

„In Sachen Kallstadt-Besuch herrscht derzeit Totenstille“, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Allerdings werde er als ehrenamtlicher Ortschef es vermutlich aus den Medien erfahren, stünde tatsächlich eine Stippvisite des amerikanischen Staatsoberhaupts an. „Irgendwer wird mir dann ein Kreuz auf den Gehweg malen und mir erklären, wo ich mich genau hinstellen muss, wenn ich Donald Trump die Hand schüttle“, scherzt er. Mit viel Vorlaufzeit rechnet Jaworek ohnehin nicht: „Was Trump betrifft, geht es immer holterdipolter. Da werden weder die Mainzer Staatskanzlei noch die Gemeinde Kallstadt viel mitzureden haben.“ Sicherheitstechnisch sei aber auf jeden Fall allerhand vorzubereiten. „Das ist nicht an einem Tag möglich.“ Auch der Besuch von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner habe im Vorfeld jede Menge Absprachen und Planungen erfordert. „Und so etwas ist bislang überhaupt nicht gelaufen“, rechnet der Ortsbürgermeister vorerst nicht mit dem „Ausnahmezustand“. Im Falle eines Falles wolle die 1240-Einwohner-Gemeinde den Besuch aber „professionell über die Bühne bringen“.

Nur 60 Kilometer bis Ramstein

Zweimal war Donald Trump seinen deutschen Wurzeln schon ganz nahe. Auf dem Heimweg aus dem Irak (2018) und aus Afghanistan (2019) legte der US-Präsident einen Stopp auf dem US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein ein. Von dort sind es nach Kallstadt nur etwa 60 Kilometer. Dennoch ist es bislang nicht zu einem bilateralen Besuch in Deutschland gekommen.

Als sich im Januar 2018 der amerikanische Generalkonsul James W. Herman durch Kallstadt führen ließ, waren viele der Meinung, dass der Diplomat die Möglichkeiten für einen offiziellen Besuch des mächtigsten Mannes der Welt ausloten will. Dem war aber nicht so. „Zum Glück“, sagt Steffen Boiselle und hofft, dass viele Pfälzer mit dem „Uffbebber“ ein Zeichen gegen den Trumpel setzen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020