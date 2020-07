Stiller Gesang im Regelwirrwarr

Rhein-Neckar.Hedda Ziemer ist glücklich, dass sie wieder laut im Gottesdienst mitsingen darf. Als Corona den Gemeindegesang verstummen ließ, ging sie auf Nummer sicher: Sonntags sang sie zu Hause beim Fernsehgottesdienst mit, erzählt die 80-jährige Ludwigshafenerin. „Im Gottesdienst summte ich nur.“ Jetzt lässt die aktuelle Corona-Verordnung das Singen in den Kirchen in Rheinland-Pfalz unter Hygiene- und Abstandsauflagen wieder zu. „Ich bin froh über die Lockerung“, erzählt die Protestantin, die lange im Kirchenchor in der evangelischen Jona-Gemeinde aktiv war.

Geteilt sind Kirchenvolk und Geistliche in der Region bei der Frage, ob das Singen der Gemeinde in Kirchenräumen eine gute Idee ist. Und manche stehen wie gebannt vor dem sich ändernden Regelwirrwarr. Bei ihm sei die frohe Botschaft noch nicht angekommen, dass Gemeindegesang wieder erlaubt ist, verrät Gemeindepfarrer Johannes Gerhardt aus Ludwigshafen-Friesenheim.

Grundsätzlich hält der pfälzische Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald ein Singen in Kirchen für vertretbar. Wo aber der Sicherheitsabstand sowie ein gutes Lüften nicht gewährleistet werden könnten, müsse darauf verzichtet werden, sagt er. Besser seien dann Mitsummen, „innerliches Singen“ oder das Singen im Freien. Problematisch bleibe die nicht vollständig geklärte Gefahr durch Aerosole – kleinste in der Luft schwebende Tröpfchen, räumt Steuerwald ein.

Bensheim: Verzicht bis September

Der Schutz von gefährdeten Personen stehe im Zweifel vor dem Gemeindegesang, lautet die Meinung von Pfarrer Martin Anefeld aus Landau.

Der Obmann für Bläserarbeit in der pfälzischen Landeskirche weiß, wie gerne die Menschen wieder sorgenfrei singen und musizieren würden. Solange das Verhalten des Virus beim Singen oder Blasen eines Blechblasinstruments aber ungeklärt sei, müsse man auch aus Rücksicht auf jene zurückstecken, die ein größeres Risiko sehen.

So will auch die Ludwigshafener Dekanin Barbara Kohlstruck „weiterhin weitestgehend darauf verzichten“. Gute Erfahrungen hat sie gemacht mit dem Sprechen der Liedtexte auf die Melodie. Oberkirchenrat Manfred Sutter ermuntert die Gemeinden hingegen, „mit dem Singen wieder mutiger zu werden“, wenn sich die Infektionszahlen weiter stabilisierten. Oder eben sich wieder einzuschränken, wenn dies nicht der Fall sei. „Singend übernehme die Gemeinde einen Teil der Verkündigung, so Sutter, der auch für Gottesdienste in der Landeskirche zuständig ist.

Aus biblisch-theologischer Sicht könne man in dieser Zeit mit dem Gemeindegesang abwarten, sagt Pfarrer Thomas Borchers vom Missionarisch-Ökumenischen Dienst in Landau.

In den Kirchen des katholischen Pfarreienverbunds Bensheim wird noch bis Ende August nicht gesungen. „Einzig die Kantoren dürfen singen“, sagt Kaplan Aijmon Joseph. Die Gemeindemitglieder sehen das gespalten: „Manche bedauern es, andere finden, dass die Gesundheit vorgeht, und akzeptieren es.“

Bis neue Regelungen vom Bistum Mainz erlassen werden, werde es jedoch dabei bleiben. Viele Besucher behelfen sich derweil mit Summen, sagt Joseph. Der gemeinsame Gesang sei ein wichtiger Teil des Gottesdienstes. Er bringe die Menschen näher zusammen und schaffe eine Einigkeit. „Wer singt, betet doppelt“, zitiert Joseph den Heiligen Augustinus.

Joseph: „Wer singt, betet doppelt“

Und Johannes Brandt, Leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heidelberg, kann dem nur beipflichten: „Das Singen erreicht Bereiche der Seele, die durch das einfache, gesprochene Wort nicht erreicht werden können.“ Dass derzeit keine Gemeindelieder gesungen werden dürfen, findet er deshalb „schmerzhaft“, denn „Musik öffnet eine ganz andere Gefühlswelt“.

Zum Glück nutze die Kirchengemeinde in Heidelberg alle Möglichkeiten aus, um das Singen in den Gottesdienst zu integrieren, denn: „Das Erzbistum Freiburg erlaubt etwa Wechselverse oder Akklamationen.“

Darüber hinaus seien solistische Auftritte oder Gesang in Formation möglich, sofern ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werde. „Grundsätzlich ist unsere Liturgie ohne Musik unvorstellbar. Sie ist Traditionsgut.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020