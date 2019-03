Stiller Lärm lähmt Mörlheimer

Mörlheim.Ein tiefes Wummern arbeitet sich aus der Ecke neben dem Wohnzimmerfenster ins Unterbewusstsein. Leichte Vibrationen kitzeln im Bauch, beinahe so, als würde man neben einem Auto stehen, dessen Fahrer die Bässe seiner Musikanlage voll aufgedreht hat. Claus Hund ist interessiert. „Sie können es auch hören?“, fragt er. Den Mann aus Mörlheim plagt der unbestimmte Brummton seit neun Monaten. Er hat unzählige Telefonate mit Ämtern und Behörden geführt, Mails verfasst und sich irgendwann an die Öffentlichkeit gewandt. „Man muss mit solchen Wahrnehmungen vorsichtig sein, sonst landet man womöglich auf der Landeck“, sagt er und verweist schmunzelnd auf das Pfalzklinikum für Psychiatrie. Seinen Humor hat der Südpfälzer noch nicht verloren.

„Vom Spinner-Status bin ich aber inzwischen weg“, erzählt Hund. So habe es das „Brummton-Phänomen“ von Mörlheim sogar zu einem Wikipedia-Eintrag gebracht. Zudem hat er sich mit 15 ebenfalls Betroffenen an die Stadt Landau gewandt, die ihn an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt verwies: „Wir haben die Beschwerden sehr ernst genommen und waren mehrfach vor Ort, um Messungen durchzuführen“, berichtet SGD-Sprecherin Nora Schweikert im Gespräch mit dieser Zeitung. Bei „orientierenden Lärmimmissionsmessungen“ habe man tieffrequente Geräusche festgestellt. „Weitergehende Aussagen waren mit unseren einfachen Messgeräten aber nicht möglich“, so die Sprecherin.

Landesumweltamt eingeschaltet

Deshalb sei das Landesamt für Umwelt in Mainz um qualifizierte Messungen gebeten worden. Hund und andere Betroffene aus Mörlheim, Bornheim, Hochstadt, Knittelsheim und der Landauer Innenstadt – die sich mit ihm in Verbindung gesetzt hatten – sahen einen Lichtstreif am Horizont. „Wir können nachts nicht schlafen und diese tieffrequente Dauerbeschallung zehrt an den Nerven“, berichtet er. Die Geräusche der nahen Autobahn, Radio oder Fernsehen könnten das Brummen zwar überdecken, doch nachts sei es schwierig. „Einschlafen ist eine Herausforderung und Ohrstöpsel helfen nicht “, sagt Hund, der oft gerädert aufwacht. „Zum Glück bin ich Rentner, sonst ginge das gar nicht.“

Seine Frau und sein Sohn hören das Dröhnen übrigens nicht. Der Mörlheimer hat Heizung, Kühlschrank und Waschmaschine ausgeschaltet, um auszuschließen, dass er das Brummen selbst verursacht und sein Bett unterbaut. Eine Betroffene aus Bornheim habe im Sommer im Zelt im Garten geschlafen, „da war es erträglicher, hat sie gesagt.“

Teams des Mainzer Umweltamtes führten mehrere Schalldruckpegelmessungen durch. Die Ergebnisse fasst die SGD wie folgt zusammen: „Das Landesamt für Umwelt hat zwar Brummtöne gemessen, diese führten jedoch nicht zu einer Überschreitung von Lärmrichtwerten.“ Zitiert wird die DIN-Norm 45680 aus dem Jahr 1997. Das heißt, laut Schutznorm kann man das Brummen weder hören noch fühlen. „Tatsache ist aber, dass es manche Menschen hören“, sagt Hund. Laut Umweltbundesamt reagieren nur zehn bis 30 Prozent der Bevölkerung auf Infraschall – wie der stille Lärm genannt wird. Welche gesundheitlichen Auswirkungen er hat, sei noch nicht erforscht. Mediziner der Uniklinik Mainz untersuchen, ob es einen Zusammenhang mit Herzerkrankungen gibt. „Mein kerngesunder Sohn hat vor zwei Wochen plötzlich Herzrhythmusstörungen bekommen, die sich im Krankenhaus niemand erklären konnte. Ich sage nicht, dass sie von dem Brummton kommen, aber es macht mir trotzdem Angst“, seufzt Claus Hund.

Pragmatische Lösung gesucht

Die Ursache des Wummerns konnte das Umweltamt indes nicht ermitteln. „Vor 20 Jahren gab es schon mal so ein Brummen. Damals habe sich der Landauer Bürgermeister eingeschaltet und – sozusagen auf dem kurzen Dienstweg – mit den Firmen im Industriegebiet Ost gesprochen. „Es war eine Abluftanlage, die wurde gedämmt und dann war Ruhe.“ Eine ähnlich pragmatische Lösung würde sich Hund nun auch wünschen. „Aber die Politik tickt heute anders. Wenn ich eine Fledermaus oder seine Saatkrähe wäre, dann würde man mir vielleicht helfen.“ Nun hat er die Bürgerbeauftragte des Landes eingeschaltet, „die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.03.2019