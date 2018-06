Störungen bis Dienstag

Anzeige

Ludwigshafen.Wegen beschädigter Gleise müssen Bahnfahrer noch bis Dienstag mit Einschränkungen zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt rechnen. Wie die Deutsche Bahn und der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd mitteilten, sollen die Schäden an den Gleisen und Weichen bis Dienstagmorgen beseitigt sein. Eine Gleisbaumaschine hatte am Montagmorgen bei Mundenheim Schäden in einer Länge von einem Kilometer verursacht (wir berichteten). Bis Dienstag gilt ein Notfahrplan auf den S-Bahn-Linien 1 bis 4, den Regionalexpress-Linien 1 und 4 und für die Züge in die BASF.

Vor allem in den Hauptverkehrszeiten müssen Pendler aber mit Verspätungen rechnen. Der Zweckverband rät Reisenden deswegen, sich vorher auf den Seiten der Deutschen Bahn und des SPNV im Internet und den sozialen Netzwerken über Abfahrten zu informieren. lrs/red

Info: Informationen der Bahn: twitter.com/regio_mitte