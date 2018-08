Stoff lähmt Atmung

Einsatzfahrzeuge stehen auf dem Gelände der Deponie. © Zinke

Hessheim.War ein Fass mit Gefahrgut falsch beschriftet? Hat es eine chemische Reaktion gegeben, weil zwei Stoffe gemischt worden sind? Oder hat gar jemand einem Behälter etwas hinzugefügt, was nicht hineingehört? Nach dem tödlichen Gefahrstoffunfall in einer Halle der Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sind viele Fragen offen. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten gestern lediglich, dass vermutlich Blausäure und Schwefelwasserstoff für das Unglück verantwortlich sind. Eine abschließende Untersuchung stehe indes noch aus. Erste Hinweise auf diese Chemikalien hatte der von Anwohnern beschriebene Geruch von faulen Eiern geliefert. Beide Stoffe blockieren lebenswichtige Atmungsenzyme. Deshalb wird bei einer Vergiftung innerhalb von Sekunden das Atemzentrum gelähmt.

Einsatzkräfte entlassen

Heute soll der ums Leben gekommene 43-Jährige rechtsmedizinisch untersucht werden. Sein 30 Jahre alter Kollege werde noch auf der Intensivstation behandelt und sei nicht ansprechbar. Von seiner Aussage erhoffen sich die Ermittler Details zum Unfallhergang. Die 16 Einsatzkräfte, die vorsorglich im Krankenhaus beobachtet worden waren, sind wieder daheim. „Großes Lob an alle, ihr habt unglaubliche Arbeit da draußen geleistet“, betonten Führungskräfte der Verbandsgemeinde gestern bei der Nachbesprechung.

Landrat Clemens Körner rechnet damit, dass die Aufarbeitung des Unglücks allein von der strafrechtlichen Seite her „einige Monate“ dauert. „Es wird schwierig zu rekonstruieren, warum ein Fass offen war.“ Zudem gelte es herauszufinden, was auf dem Behälter stand und was drin war. Körner geht davon aus, „dass sich irgendeine strafrechtliche Verantwortlichkeit ergeben wird.“

Ministerium prüft Protokolle

An der Sammelstelle in Heßheim wird laut der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Sondermüll aus ganz Rheinland-Pfalz zwischengelagert. Nach einer Behandlung werde der Abfall in geeignete Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung gebracht. Das Umweltministerium will jetzt die Arbeitsprotokolle der Deponie einsehen und überprüfen, ob die Vorschriften des Arbeitsschutzes beachtet wurden. sin

