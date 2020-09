Strafmaß der Mutter wird überprüft

Mörlenbach.Im Prozess um den Doppelmord eines Zahnarzt-Ehepaares an seinen Kindern wird das Strafmaß gegen die Mutter überprüft. Das teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Donnerstag mit. Demnach seien die Revisionen der Angeklagten aus Mörlenbach (Kreis Bergstraße) zwar überwiegend erfolglos gewesen. Allerdings habe das Gericht den Schuldspruch des Landgerichts Darmstadt in einigen Punkten korrigiert. Das könnte bei der Frau zu einem anderen Strafmaß führen.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss wertete der Bundesgerichtshof den Doppelmord als einheitliche Handlung und stufte die Brandstiftung als einfachen statt als schweren Fall ein. Denn die Kinder lebten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Eine andere Kammer des Landgerichts werde nun das Strafmaß teilweise prüfen. Bei dem Urteil gegen den Mann wirkt sich die Korrektur nicht aus, es ist rechtskräftig.

Hausräumung stand bevor

Im August 2018 hatte der Vater mit Wissen seiner Frau das Mädchen und den Jungen erschlagen und erstochen. Danach legte das Paar Feuer im Haus und versuchte sich erfolglos mit Autoabgasen zu töten. Motiv war laut Gericht die als ausweglos empfundene finanzielle Situation. Die Familie hätte ihr wegen einer Insolvenz zwangsversteigertes Haus räumen müssen. Der Vater wurde 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt, das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Die Mutter sollte wegen Beihilfe zum Mord für zwölf Jahre ins Gefängnis. lhe

