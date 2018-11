Straßen für Autofahrer gesperrt

Viernheim.Wegen einer groß angelegten Treibjagd wird die L 3111 am Samstag, 24. November über mehrere Stunden gesperrt. Autofahrer müssen Umleitungen benutzen. Ziel der Jäger ist die Eindämmung der Wildschweinpopulation im Waldgebiet entlang der Verbindungsstraße zwischen Viernheim (Bergstraße) und dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld. Auf der Strecke kommt es immer wieder zu Wildunfällen. Zusätzlich zur Vollsperrung der Straße während der Jagd zwischen 8 und 16 Uhr wird das Waldgebiet für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Ein durch den Klimawandel begünstigtes Futterangebot und milde Winter haben nach Auskunft des Forstamtes zu einer überproportional hohen Zahl an gut genährten Wildschweinen in dem Gebiet geführt. gna

