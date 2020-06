Rhein-Neckar.Zwei Gewitterfronten haben am Mittwoch die Feuerwehren der Region beschäftigt. Im Rhein-Neckar-Kreis rückten laut der Integrierten Leitstelle in Ladenburg 18 Gemeinde-Wehren zu rund 100 Einsätzen aus.

Betroffen waren am Mittag Weinheim, am Abend dann Sinsheim, Bammental, Schriesheim und Doessenheim. In Ladenburg brannte die Elektroanlage eines Privathauses vermutlich wegen eines Blitzschlages. In Heidelberg waren vor allem die Stadtteile Handschuhsheim und Ziegelhausen betroffen.

In Handschuhsheim verursachte ein Blitzschlag einen kleinen Dachstuhlbrand in der Zeppelinstraße. In Ziegelhausen rutschten die Hänge an der Straße Neue Stücker. Druckwasser drückte Kanaldeckel hoch, und in der Wilhelmsfelder Straße knickten mehrere Bäume auf die Straße, die kurzzeitig gesperrt werden musste.

Am Nachmittag setzte das Unwetter im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld (Kreis Bergstraße) mehrere Straßen und Keller unter Wasser.