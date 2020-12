Straßenbahn an Haltestelle Fahrlachstraße entgleist - Autofahrer schwer verletzt

Mannheim.Durch den Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagmorgen eine Straßenbahn der Linie 6A an der Haltestelle Fahrlachstraße in Mannheim entgleist. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, war ein Autofahrer am Montagmorgen von der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Schlachthof unterwegs und soll über eine rote Ampel in die Kreuzung Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße, eingefahren sein. Daraufhin habe er mit seinem Fahrzeug die Straßenbahn gerammt. Die Bahn sei daraufhin entgleist.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Schwer verletzt wurde er im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Fahrer der Bahn wurde ebenfalls verletzt und kam in eine Klinik, die 15 Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Zehntausend Euro.

Video Lokales Mannheim: Schwerer Unfall an Haltestelle Fahrlachstraße - 02:19

Verkehr umgeleitet

Der Streckenabschnitt zwischen Planetarium und Neuhermsheim wurde in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Die Stadtbahnen der Linie 6A wurden zwischen den Haltestellen Planetarium und SAP Arena S-Bahnhof über den Weg der Linie 6 umgeleitet. Zwischen den Haltestellen Planetarium und Gerd-Dehof-Platz wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) rechnete mit einer Wiederaufnahme des regulären Betriebs der Linie 6A ab etwa 10 Uhr.

