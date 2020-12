Straßenbahn an Haltestelle Fahrlachstraße entgleist - Mehrere Verletzte

Mannheim.Bei einem schweren Unfall am Montagmorgen ist in Mannheim eine Straßenbahn entgleist. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße, zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Nach Informationen der Feuerwehr war der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er ist schwer verletzt. Gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Straßenbahnführer wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehrbefanden sich keine Fahrgäste in der Bahn.

Rund um die Unfallstelle sind alle Zufahrtsstraßen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020