Ludwigshafen.Bei einem Straßenbahnunfall in der Hauptstraße hat sich am Montagmittag eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte diese die Straße von der B 44 kommend überqueren, als sie mit einer fahrenden Straßenbahn zusammenstieß. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Beamten beläuft sich der Schaden auf rund 10.000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020