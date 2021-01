Straßenbahnunfall in Mannheim-Neckarau - vier Vorfälle in zwei Tagen

Mannheim.Eine 61-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmittag in der Neckarauer Straße mit einer Straßenbahn kollidiert. Zuvor überfuhr die Frau eine rote Ampel. Wie die Polizei mitteilt, habe sie an der Ampel gewartet, als ein unbekannter Autofahrer die Hupe betätigte. Daraufhin fuhr die Fahrerin los, ohne erneut auf die Ampel zu achten. An der Straßenbahn entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Auto hat einen Schaden in Höhe 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Straßenbahnunfall ereignete sich am Dienstag in der Mannheimer Fußgängerzone Breite Straße. Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Straßenbahnen ist es auch am Montag in Ludwigshafen gekommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021