Straßenschild auf Fahrbahn gelegt

Frankenthal.Ein 30-jähriger ist in der Nacht auf Sonntag gegen 1.10 Uhr im Foltzring in Frankenthal von der Fahrbahn abgekommen und hat ein Verkehrsschild und einen Mülleimer beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er danach weiter. Als die Beamten ihn aufsuchten, stellten sie fest, dass der Mann nach Alkohol roch und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. An der Unfallstelle hatten die Polizisten das Schild an die Seite auf den Grünstreifen gelegt. Ein unbekannter Spaziergänger mit einem weißen Hund legte es gegen 1.50 Uhr mitten auf die Fahrbahn und gefährdete damit den Verkehr. Zeugen für beide Vorfälle melden sich unter Tel. 06237/934 11 00. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020