Straßensperrung wegen Bauarbeiten

Lampertheim.Aufgrund von Kanalarbeiten kommt es in Lampertheim zu Verkehrsbeschränkungen. Nachdem am Dienstag bereits ein Teil der Wormser Straße gesperrt war, kommt es am Mittwoch zu einer weiteren, halbseitigen Sperrung - zwischen Eduard-Feldhofen-Straße und Wingertstraße. Vom 10. bis 15. Dezember ist die Poststraße im Teilstück zwischen Jahnstraße und Hagenstraße voll gesperrt. Ebenfalls kein Durchkommen gibt es vom 14. bis 18. Dezember auf der Steinstraße im Teilstück zwischen Mathildenstraße und Alicestraße.

