Streifenwagen mit Präzisionsschleuder beschossen – 38-Jähriger in Haft

Hemsbach.Ein 38-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen in Hemsbach einen mit zwei Polizeibeamten besetzten Streifenwagen mit einer Präzisionsschleuder beschossen haben. Ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des Totschlags, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragt und vom Amtsgericht erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Beamten waren vorher aufgrund von Schussgeräuschen, die eine Zeugin am Samstag kurz vor Mitternacht wahrgenommen und gemeldet hatte, im Bereich der Beethovenstraße ausgerückt und fahndeten dort. Dabei sei der Streifenwagen durch den deutschen Staatsangehörigen gezielt mit Stahlkugeln mittels der Zwille beschossen worden. Tödliche Verletzungen seien dadurch billigend in Kauf genommen worden, wird in der Mitteilung betont. Die Wucht des Geschosses habe eine hintere Seitenscheibe des Polizeiautos durchschlagen, die dadurch splitterte.

Der 38-Jährige wurde in einem Gebüsch festgestellt und festgenommen. Neben der Schleuder seien bei dem Mann weitere Stahlkugeln sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauern an.