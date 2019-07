Streit an der Ampel

Weinheim.Bislang unbekannte Täter sind in Weinheim auf einen 61-jährigen Autofahrer losgegangen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte ein Smart-Fahrer in der Mannheimer Straße bei der Fahrt in Richtung Stadtmitte zunächst dem 61-Jährigen nicht das Einfädeln beim Spurwechsel ermöglicht. Als die Wagen vor einer roten Ampel halten mussten, stieg der 61-Jährige aus und stellte den Smart-Fahrer zur Rede.

Während des Gesprächs stiegen vier bis fünf Personen aus einem weißen Kombi aus und schlugen unvermittelt auf den 61-Jährigen ein. Danach fuhren beide Wagen weiter in Richtung Stadtmitte. Passanten versorgten den Mann, anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall am Freitag gegen 14 Uhr beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06201/1 00 30 beim Weinheimer Revier zu melden. fab

