Streit um Beifahrersitz eskaliert - Taxifahrer verletzt

Worms.Bei einem Streit um die Sitzplatzwahl hat ein 19-Jähriger am Dienstagmorgen einem Taxifahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollten der Mann aus Haßfurt (Unterfranken), ein 21-jähriger Wormser sowie eine 19-Jährige aus Düren zuvor in der Hafenstraße in das Taxi einsteigen. Hierbei stritten sich die drei Fahrgäste mit dem 36-jährigen Taxifahrer um den Beifahrersitz. Dieser darf nach den Vorschriften des Taxiunternehmens nicht besetzt werden. Der 19-Jährige nahm zunächst widerwillig auf der Rücksitzbank Platz. Am Fahrtziel in der Schäferstraße ließ er den Streit mit dem Taxifahrer jedoch eskalieren, so die Polizei. Hierbei schlug er dem Fahrer mehrfach ins Gesicht. Nach dem Angriff flüchteten die Fahrgäste in Richtung Gaustraße. Sie wurden Rahmen eine Fahndung von der Polizei gestellt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021