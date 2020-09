Streit um Mädchen als Auslöser

Wiesloch.Der Streit zwischen zwei 13-jährigen Jungen um ein Mädchen soll Auslöser für die Attacke auf Hausbewohner in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) gewesen sein. Wie berichtet, war es dort am vergangenen Donnerstag zu tumultartigen Auseinandersetzungen und Körperverletzungen gekommen. „Nach umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch konnte der Tatablauf rekonstruiert und bislang fünf Tatverdächtige namentlich ermittelt werden. Insgesamt wurden nach jetzigem Stand acht Geschädigte leicht verletzt“, meldet die Polizei.

Ausgangspunkt sei am Mittwoch ein Streit in einer Tiefgarage zwischen zwei 13-jährigen Jungen aus Bulgarien und Syrien gewesen, die sich für dasselbe Mädchen interessierten und aufeinander losgingen. Zuvor sei der Disput in den sozialen Netzwerken ausgetragen worden.

Angehörige kamen zu Hilfe

Am Donnerstag suchte dann zunächst eine drei- bis vierköpfige Gruppe den 13-jährigen Bulgaren auf und prügelte auf ihn ein, woraufhin Angehörige dem Jungen zu Hilfe kamen. Bei der darauffolgenden tätlichen Auseinandersetzung sollen auch Gürtel zum Einsatz gekommen sein. Wenige Stunden später kam es laut Polizei am selben Ort zu dem Angriff der großen Gruppe.

Ermittlungen zufolge sollen15 bis 20 Angreifer gegen 21.30 Uhr vor dem Wohnhaus aufgetaucht sein – darunter auch der 38-jährige Vater. Einer sei in das Haus eingedrungen und habe dort einer 61-Jährigen Tritte ans Bein versetzt und einem 63-jährigen Mann Stichverletzungen und einer weiteren älteren Frau eine Kopfplatzwunde zugefügt. sin/lrs

