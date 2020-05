Streit um Nazi-Pferde

Wem gehören Hitlers Hengste? Die Frage muss wohl die Justiz klären. © dpa

Frankenthal.Im neuen Rechtsstreit um die in Bad Dürkheim sichergestellte NS-Kunst (wir berichteten) ist keine Einigung in Sicht. Ein Unternehmer aus der Kurstadt will sich nach Angaben eines Gerichtssprechers vom Freitag vor dem Landgericht Frankenthal gegen eine Klage der Bundesrepublik Deutschland verteidigen, die von ihm die Bronzeskulpturen „Schreitende Pferde“ von Josef Thorak und weitere Werke

