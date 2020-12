Streit unter Arbeitskollegen eskaliert - 39-Jähriger erleidet Stichverletzungen

Mannheim-Neckarstadt.Bei einem Streit unter Arbeitskollegen ist im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt ein 39-Jähriger mit einer Stichwaffe am Oberarm verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei es am Freitagabend in einem Logistikunternehmen zu einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen gekommen.

Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass das Nichttragen einer Warnweste auf dem Betriebsgelände Anlass für diesen war. Der 39-Jährige wurde daraufhin von seinem 40-jährigen Kollegen verletzt. Der Mann konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Nähere Informationen zum Tatwerkzeug liegen noch nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020