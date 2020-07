Streit zwischen Familien eskaliert im Holidaypark

Haßloch.Zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Familien ist es am Sonntag im Holidaypark in Haßloch gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten gegen 17 Uhr zu einem Großeinsatz gerufen worden.

Der Meldung zufolge waren eine zwölfköpfige Familie im Alter von vier bis 40 Jahren und eine neunköpfige Familie im Alter von ein bis 68 Jahren wegen Erziehungsfragen eines Kindes in Streit geraten. Dieser eskalierte so, dass es auch zu Handgreiflichkeiten kam - und am Ende nach Angaben der Polizei alle 21 Personen involviert waren.

13 von ihnen verletzten sich leicht, drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Den Beteiligten erteilten sie einen Platzverweis. Beide Familien wurden getrennt durch die Polizei bis zur Autobahn begleitet, so wollten die Beamten ein weiteres Aufeinandertreffen verhindern.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren zwischen 4.500 und 5.000 Besucher im Vergnügungspark. Es waren acht Streifenwagen, ein Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz. (pol/akj)