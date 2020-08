Stress mit dem Streaming

Rhein-Neckar.Eines ist den vier Frauen ganz wichtig. Mehrfach betonen sie im Gespräch: „Wir möchten dem Unternehmen nicht schaden. Wir wollen ja auch alle hier weiterarbeiten. Aber wir wollen gehört werden“, sagt eine Mitarbeiterin, die wie ihre Kolleginnen aus Angst vor Repressalien ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte. Es herrscht Unruhe im Untenehmen Pfitzenmeier. Der Grund ist eine besondere Konsequenz, die das Fitness-Imperium aus der Corona-Krise gezogen hat.

Weil wegen Abstands- und Hygieneregeln nicht mehr so viele Kunden in die Studios kommen können, hat Werner Pfitzenmeier beschlossen, in allen Kursräumen Kameras aufzuhängen, die die Kurse ins Internet streamen. Über die Video-Plattform Youtube sind die Kurse ausschließlich für die Mitglieder auf der Pfitzenmeier-App zu sehen. Für 24 Stunden. Dann werden sie gelöscht.

Gegen dieses Aufnehmen oder Streamen gibt es auch nach zwei Monaten noch Widerstand. Die Entscheidung sei ohne Absprache mit den Kursleitern getroffen worden, eine Vereinbarung, mit der die Kursleiter ihr Einverständnis erklären können, wurde an den Abrechnungszettel gehängt. „Da fühlt man sich schon unter Druck gesetzt“, ärgert sich eine Yoga-Lehrerin.

„Du fühlst dich nackt“, sagt eine andere Trainerin. Die Studioräume sind zum Teil mit Spiegeln ausgestattet, die Kamera fange alle Posen ein. Und gerade im Yoga oder Zumba gebe es zuweilen Figuren und Positionen, die – im Sportdress – Phantasien anstacheln könnten.

Der meditative Charakter des Yoga gehe verloren, wenn man um die permanent laufende Kamera wisse. Auch seien Kolleginnen schon nach den Kursen gemaßregelt worden, wenn sie ihre Kunden auf die laufenden Kameras hingewiesen hätten. Auch Kursteilnehmer hätten bereits gemerkt, dass manche Trainer merklich unter dem Stress der laufenden Kameras litten. Es sei wie bei „Big Brother“ – eine allumfassende Kontrolle.

„Kreative Pause“

Natürlich gebe es die Möglichkeit, dem Streaming zu widersprechen, erzählen die Frauen. Mündlich sei ihnen gesagt worden: Wer nicht einverstanden sei, dürfe sich gerne in eine „kreative Pause“ begeben. In einer WhatsApp-Gruppe haben sich nach Angaben der Trainerinnen bereits rund 100 Kursleiter versammelt, die alle ihre Vorbehalte gegen das Mitfilmen oder zumindest gegen die Kommunikation der Unternehmensführung haben. Pfitzenmeier beschäftigt rund 500 Kursleiter.

Dass die Trainer mit der Kommunikation nicht glücklich waren, kann Bernhard Köllner sogar nachvollziehen. Der Prokurist führt die besonderen Umstände der Corona-Zeit ins Feld. „Wir hätten gerne alle Mitarbeiter hier versammelt, um ihnen die Notwendigkeit des Streamings zu erläutern“, sagt er. Aber das sei ja wegen der Abstands- und Hygieneregeln nicht möglich gewesen.

Und die Unternehmensleitung habe schnell reagieren müssen. Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen sei es darum gegangen, möglichst vielen Mitgliedern wieder ein Training zu ermöglichen. Da aber nur noch zehn statt 30 Teilnehmer in die Kurse kommen dürfen, musste ein Service für die anderen 20 her – als Live-Stream mit den Trainern des Vertrauens. „Es musste schnell gehen“, sagt Köllner. Er sagt auch, dass das Streaming für 95 Prozent der Trainer überhaupt kein Problem darstelle.

Gefilmt wird nur der Kursleiter. Rot-weiße Klebebänder zeigen auf, welche Bereiche der Studios im Bild zu sehen sind. Es könne also jeder Kursteilnehmer entscheiden, ob er im Video auftauchen wolle. Man habe durchaus die Wünsche der Mitarbeiter einfließen lassen. Nur deshalb habe man in die Einverständniserklärung aufgenommen, dass die Videos nach 24 Stunden gelöscht würden.

Wirtschaftlich hochbedeutend

Nicht zur Debatte gestanden habe das Streaming grundsätzlich, betont Köllner. Diese Entscheidung sei für das Unternehmen wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung und in der neuen Corona-Normalität die einzige Möglichkeit, die Mitglieder zu erreichen, die nicht ins Studio kommen können.

Festangestellte Mitarbeiter, die sich nicht filmen lassen wollten, müssten dies auch nicht tun, so der Prokurist. Sie würden dann anderweitig im Unternehmen eingesetzt, so Köllner. Freiberuflichen Trainern überlasse man die Entscheidung, ob sie mit der „neuen Normalität“ mitgehen wollten. Eine „kreative Pause“ bedeute indessen nicht, dass man nicht nach Corona wieder zusammenarbeiten werde.

Von den Kunden sei das Streaming-Format durchweg begrüßt worden. Harry Krüger, Leiter der Informationstechnik bei Pfitzenmeier, sagt: „Wir haben nur positive Rückmeldungen.“ Und er verdeutlicht: „Wir haben kein neues Geschäftsmodell entwickelt, über das zusätzlich Geld verdient wird.“ Es gehe schlicht darum, den Mitgliedern in Corona-Zeiten ein digitales Trainingsangebot zu ermöglichen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020