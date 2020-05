Strohhutfest auf dem Bildschirm

Frankenthal.Normalerweise feiert ab Christi Himmelfahrt Frankenthal gemeinsam das Strohhutfest. Wegen der Corona-Regeln hat die Stadt auch diese Veranstaltung ausnahmsweise ins Internet verlegt. Das Programm wird unter strohhutfest2020.de live übertragen. Oberbürgermeister Martin Hebich eröffnete das Fest am Donnerstagnachmittag, abends gab die Kultband „Anonyme Giddarischde“ ein virtuelles Konzert. Am Freitag und Samstag gibt es ab 17 Uhr, am Sonntag ab 15.30 Uhr weiteres Programm mit Konzerten, Filmbeiträgen, Grußbotschaften.

Infos: www.strohhutfest2020

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.05.2020