Stromausfall in Neustadt schränkt Zugverkehr massiv ein

Neustadt an der Weinstraße.Aufgrund eines Stromausfalls in Neustadt an der Weinstraße kommt es zu starken Verzögerungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, besteht aufgrund des Stromausfalls eine technische Störung am Stellwerk in Neustadt. Es sei kein Zugverkehr möglich.

Aufgrund von Stromausfall ⚡️? in der Stadt #Neustadt(Weintr) gibt es eine #technische #Störung am #Stellwerk #Neustadt(Weinstr)❗️❗️❗️ Zur Zeit ist kein Zugverkehr in #Neustadt(Weinstr) möglich❗️ Update folgt. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) July 31, 2019

Die ersten Störungen registrierten die Stadtwerke Neustadt gegen 8.15 Uhr, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Es sei zu einem sogenannten Erdschluss gekommen, der für zu hohe Spannung im System gesorgt habe. Daraufhin sei es zu weiteren Erdschlüssen, also fehlerhaften Verbindungen der Stromkreise mit der Erde gekommen. Dies habe zu dem Stromausfall in der Kernstadt, in Neustadt West, Gimmeldingen und Königsbach geführt, so die Stadtwerke. Der Fehler war gegen 10 Uhr behoben. Von dem Stromausfall waren etwa 20.000 Menschen betroffen.

Obwohl der Strom wieder fließt kommt es zu Folgeverzögerungen bei der Bahn. Es kommt zu Ausfällen auf den Strecken Haßloch-Neckarelz, Haßloch-Homburg, Lambrecht-Neckarelz, Lambrecht-Mannheim, Ludwigshafen-Koblenz.

Alle Informationen zu ausfallenden Zügen und Ersatzverkehr gibt`s auf der Seite der Deutschen Bahn.