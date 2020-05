Studierende loben Unis in der Region

Rhein-Neckar.Im aktuellen Ranking des des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) haben die Hochschulen der Metropolregion gut abgeschnitten. So bewerten Studenten das Angebot in den untersuchten Fächern – darunter BWL, VWL und Jura – als sehr gut. Besonders zufrieden sind die Hochschüler nach Angaben des CHE mit dem Angebot der Universität Mannheim: „Gute Bewertungen erhielten die allgemeine Studiensituation sowie Prüfungen, Angebote zur Berufsorientierung, Räume und die Bibliotheksausstattung“, berichtet CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele.

An der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sei im Fach Jura die Unterstützung am Studienanfang sehr gut und die Zahl der Promotionen pro Professor überdurchschnittlich. An der SRH Hochschule Heidelberg sind Betreuung, Studienorganisation sowie Prüfungen top. sin

