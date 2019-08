Sturm: 1200-Tonnen-Kran reißt weiteren Kran mit um

Flörsheim-Dalsheim.Ein 1200 Tonnen schwerer Kran ist in einem Windpark bei Flörsheim-Dalsheim (Landkreis Alzey-Worms) bei einem Unwetter umgestürzt und hat einen zweiten Kran mitgerissen. Die beiden Kräne stürzten am Sonntagabend auf einen Baucontainer mit Arbeitsgeräten, wie die Polizei in Worms am Montag berichtete. Niemand wurde verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Betrieben wird der Windpark unter anderem von der Energiegenossenschaft Starkenburg mit Sitz in Heppenheim. Die beiden Kräne waren nach deren Angaben aufgestellt worden, um ein Getriebe und Rotorblätter einer defekten Windkraftanlage auszutauschen. Passanten hatten die umgestürzten Kräne am Sonntagabend bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. lrs/bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019