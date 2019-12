Sturm weht Brückengeländer auf Autobahn - Vollsperrung der A 6

Sinsheim.Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Samstagvormittag auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim gekommen. Aufgrund von starken Sturmböen stürzten gegen 9 Uhr in Höhe Sinsheim Teile eines provisorischen Brückengeländers auf die Autobahn.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, ist seit dem Vormittag die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf rund 20 Kilometer Länge. In Fahrtrichtung Heilbronn ist nur eine Fahrspur befahrbar – auch hier staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer lang.

Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand, ein Fahrzeug soll beschädigt worden sein. Wie lange die Vollsperrung noch andauert ist nicht bekannt.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Freitag eine amtliche Warnung vor Sturmböen ausgegeben. Demnach treten am Samstag zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr im Kreis Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis sowie in den Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 km/h auf, in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 75 km/h gerechnet werden.