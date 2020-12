Stute verletzt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Gorxheimertal.Unbekannte Täter sind der Zeit von Dienstagabend (29.12.) bis Mittwochmorgen (30.12.) in einen Stall im Gorxheimertal

eingedrungen und haben eine Stute verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fanden Zeugen am Mittwochfrüh den Stall leer vor, in dem sich sonst vier Pferde befinden. Im Rahmen der anschließenden Suche konnten alle Tiere freilaufend in der Nähe eines Gestüts aufgefunden und eingefangen werden.

Bei einer der Stuten wurden Verletzungen am linken Hinterlauf und im Genitalbereich entdeckt, die anderen

Pferde blieben unverletzt.. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon laut der Ermittler auszugehen, dass die Verletzungen vorsätzlich zugefügt wurden. Der Tatzeitraum reicht bis circa 20.30 Uhr am Vorabend zurück.

Die Polizei in Wald-Michelbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06207/9405-0

entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020