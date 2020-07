Stuttgarter Saloniker spielen „Wassermusik“

Bad Dürkheim.Es hat schon fast Tradition: Die Stuttgarter Saloniker verwandeln den Staudamm des Isenachweihers bei Bad Dürkheim im Pfälzer Wald am Donnerstag, 19 Uhr, zum achten Mal in eine Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Das Salonorchester spiel auf einer schwimmenden Bühne Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Das Publikum genießt – wenn auch unter den Corona-bedingten Verordnungen – am Ufer das mitgebrachte Picknick. „Kommt jetzt der Schwan?“, würde Loriot fragen. Er kommt. Denn um Zugaben sind die Saloniker nicht verlegen. Wer es so kurzfristig nicht einrichten kann, hat im August erneut Gelegenheit. Zwischen Dienstag. 11. August und Sonntag, 16. August, gibt es ein tägliches Gastspiel auf dem Weiher. sal (Bild: Saloniker)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020