Suche bleibt ergebnislos

Ilvesheim.Mehr als 120 Rettungskräfte haben am Samstag und Sonntag bei Ilvesheim nach einem 16-Jährigen gesucht, der im Neckar in Not geraten sein soll. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen per Notruf einen Ertrinkenden gemeldet. Sie hatten beobachtet, wie der Jugendliche am Samstag gegen 17.20 Uhr auf der Seckenheimer Seite, zwischen Kehler und Plittersdorfer Straße, in den Neckar gestiegen sei. Dann verloren sie ihn aus den Augen.

Die DLRG war mit 45 Ehrenamtlichen aus Mannheim, Heidelberg, Heddesheim, Neckargemünd Ladenburg und Eberbach beteiligt, darunter Strömungsretter, Taucher und Suchhunde. Erstmals im Einsatz war die neue Drohne des Arbeiter Samariter Bunds mit drei ehrenamtlichen Helfern „Das war eine wertvolle Ergänzung“, so Thorsten Großstück, Einsatzleiter der DLRG Mannheim.

Hunde durchstöbern Uferbereich

Zum Erfolg führte die Suche, die am Sonntagabend vorerst eingestellt wurde, bislang nicht. Drei Polizeihunde hatten das Ufergelände durchstöbert und die DLRG war nach Polizeiangaben mit einem Sonargerät im Einsatz, um den Fluss unter der Wasseroberfläche abzusuchen. „Nach derzeitigem Stand liegen keine Erkenntnisse auf Fremdeinwirkung oder einen Unglücksfall vor“, so ein Polizeisprecher. s

