Suche nach Larven der Tigermücke geht weiter

Rhein-Neckar.Eine offene Regentonne, vollgelaufene Topfuntersetzer und ein Sammelsurium von Gießkannen – auf dem Grundstück der Familie Theobald in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) würden sich Asiatische Tigermücken wohl fühlen und ihre Eier ablegen. Im Gegensatz zur Rheinschnake in Überschwemmungsgebieten, bevorzugt die Tigermücke künstliche Wasserbehältnisse als Brutstätte. Vor einem Jahr will die Tochter des Hausbesitzers Hermann Theobald dort ein Exemplar des aus Südostasien stammenden Insekts gesehen haben.

Das hat Mückenjägerin Gabriele Stadler von der Icybac, einer Tochter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), auf den Plan gerufen. Für ihre Bestandsaufnahme muss sie über die Aussagen der Hausbewohner hinaus ein Foto oder die nach ihrer schwarz-weißen Musterung benannte Tigermücke selbst in die Hand bekommen. Bei den Theobalds findet sie wie im vergangenen Jahr keine Spur von dem Blutsauger. Sie verlässt den idyllischen Garten aber erst, nachdem sie ihn „tigermückenfest“ gemacht hat.

Größe des Gebiets verdreifacht

Das von ihrem Team betreute Gebiet in der Weinheimer Weststadt hat sich von 20 Hektar (2019) in diesem Jahr mehr als verdreifacht. „Von Plage wie in Südbaden kann man aber hier noch nicht sprechen, die einzelnen Funde sind noch weit gestreut“, erläutert Stadler. Ihr Motto: „Wehret den Anfängen.“ In erster Linie geht es im Kampf gegen die Mücken um das Vermeiden unnötiger Wasseransammlungen.

Die auch tagsüber stechlustige Tigermücke ist nicht nur ein Plagegeist. Sie ist auch ein potenzieller Überträger von Krankheitserregern, etwa des Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Virus. Die Infektion mit dem Zika-Virus wird für eine von geistigen Einschränkungen begleitete Schädel-Deformation von Föten und Neugeborenen verantwortlich gemacht.

Ansteckung unwahrscheinlich

Eine Ansteckung über die Tigermücke hierzulande hängt aber von vielen Bedingungen ab, wie Susanne Glasmacher vom Robert Koch-Institut erläutert. Erst müsste ein Reisender den Erreger mitbringen und von einem Blutsauger gestochen werden. In diesem müsste sich dann der Erreger bei hohen Temperatur vermehren, so dass er beim Stich eines anderen Menschen übertragen wird: „Das ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.“

Auch Ludwigshafen verstärkt den Kampf gegen das Insekt. Die Stadt und das Gesundheitsamt bitten die Bürger um Unterstützung vor allem im Neubaugebiet Melm. Die Haushalte dort werden mit einem Faltblatt und einer Packung sogenannter Bti-Tabletten zur Behandlung möglicher Brutstätten versorgt.

Wie gelangen die Exoten nun nach Süddeutschland? Durch die Importe von „Happy Bamboos“, erzählt Stadler. Die Pflanzen sehen dem Bambus ähnlich, gehören aber zu den Drachenbäumen und brauchen für den Transport Wasser. Auch der weltweite Handel mit alten Autoreifen, in denen Wasser abgelagert ist, habe den Tigermücken den Weg nach Europa geebnet. dpa

