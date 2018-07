Suche nach vermisster Frau

Anzeige

Leimersheim.Mit zahlreichen Einsatzkräften, einem Hubschrauber und eine Drohne hat die Polizei am Wochenende nach einer 58-Jährigen in Leimersheim (Kreis Germersheim) gesucht. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Ehemann die Frau am Samstag als vermisst gemeldet. Sie hatte sich möglicherweise zuvor an einem Baggersee in der Gemeinde aufgehalten. Über einen möglichen Grund ihres Verschwindens wollte sich die Polizei gestern nicht äußern. Bereits am Samstag suchten Einsatzkräfte den See ab, die Suche wurde auch gestern fortgesetzt. Dabei waren auch Taucher und Hunde im Einsatz. Am frühen Abend hatte die Suchaktion noch kein Ergebnis erbracht. fab